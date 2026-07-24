Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло является главным кандидатом на пост тренера национальной команды после отказа Хосепа Гвардиолы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Андреа Пирло globallookpress.com

По информации источника, новый технический директор Итальянской федерации футбола Паоло Мальдини считает его идеальным претендентом на эту роль. Утверждается, переговоры с Пирло продолжаются, а после отказа Гвардиолы все детали должны быть согласованы, довольно быстро.

Ожидается, что контракт Пирло будет действовать до чемпионата мира 2030 года.

Текущим местом работы итальянца является «Дубай Юнайтед» из ОАЭ. До того Пирло работал в «Ювентусе», «Карагюмрюке» и «Сампдории».

Сборная Италии осталась без тренера после ухода Дженнаро Гаттузо из-за непопадания на ЧМ-2026.