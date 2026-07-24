Завершились очередные 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
«Стьярнан» одолел «Ильвес» со счетом 1:0.
Единственный гол в составе исландской команды записал на свой счет Гвюдмюндюр Некквасон на 84-й минуте.
Результат матча
СтьярнанЛига конференций. Квалификация1:0ИльвесЛига конференций. Квалификация
1:0 Gudmundur Baldvin Nokkvason 84'
Стьярнан: Arni Snaer Olafsson, Oervar Oervarsson, Sindri Ingimarsson, Gustav Kjeldsen, Thorri Mar Thorisson (Bjarki Hauksson 66'), Benedikt Waren (Daniel Matthiasson 83'), Gudmundur Baldvin Nokkvason (Alex Thor Hauksson 90'), Johann Arni Gunnarsson, Birnir Snaer Ingason, Oervar Eggertsson (Арни Вильхамссон 83'), Emil Atlason
Ильвес: Faris Krkalic, Калле Валлиус, Matias Rale (Otto Tiitinen 85'), Tatu Miettunen, Sauli Vaisanen (Goudouss Bamba 70'), Оливер Петтерссон (Ville Kumpu 70'), Anton Popovitch, Joona Veteli (Oskari Multala 59'), Теему Хютёнен, Jardell Kanga, Jesse Kilo (Роопе Риски 59')
Жёлтые карточки: Emil Atlason 64', Daniel Matthiasson 90+1' — Anton Popovitch 81'
«Партизан» обыграл «УНА Штрассен» со счетом 4:0.
Игрок сербской команды Зубайру Ибрахим отметился дублем, отличившись на 29-й и 68-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Эрик Койзек на 4-й минуте и Огнен Угрешич на 80-й минуте.
«Валюр» одержал победу над «Зриньски» со счетом 1:0.
Единственный гол хозяева забили на 64-й минуте, отличился Триггви Харальдссон.
Ответные матчи между этими командами пройдут 29 и 30 июля.