Завершились очередные 3 первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

«Стьярнан» одолел «Ильвес» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе исландской команды записал на свой счет Гвюдмюндюр Некквасон на 84-й минуте.

Результат матча

Стьярнан Лига конференций. Квалификация 1:0 Ильвес Лига конференций. Квалификация

1:0 Gudmundur Baldvin Nokkvason 84'

Стьярнан: Arni Snaer Olafsson, Oervar Oervarsson, Sindri Ingimarsson, Gustav Kjeldsen, Thorri Mar Thorisson ( Bjarki Hauksson 66' ), Benedikt Waren ( Daniel Matthiasson 83' ), Gudmundur Baldvin Nokkvason ( Alex Thor Hauksson 90' ), Johann Arni Gunnarsson, Birnir Snaer Ingason, Oervar Eggertsson ( Арни Вильхамссон 83' ), Emil Atlason

Ильвес: Faris Krkalic, Калле Валлиус, Matias Rale ( Otto Tiitinen 85' ), Tatu Miettunen, Sauli Vaisanen ( Goudouss Bamba 70' ), Оливер Петтерссон ( Ville Kumpu 70' ), Anton Popovitch, Joona Veteli ( Oskari Multala 59' ), Теему Хютёнен, Jardell Kanga, Jesse Kilo ( Роопе Риски 59' )

Жёлтые карточки: Emil Atlason 64', Daniel Matthiasson 90+1' — Anton Popovitch 81'