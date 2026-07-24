Испанский журналист Родра поделился впечатлениями от первой недели работы Жозе Моуринью во главе мадридского «Реала». Португальский специалист официально приступил к своим обязанностям в минувшие выходные.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По информации источника, старт работы Моуринью получил положительные оценки. Наставник сделал ставку на спокойную и уважительную манеру общения с командой, быстро наладив контакт с футболистами.

Несмотря на многочисленные разговоры о том, что Жозе устроит масштабную перестройку и радикально изменит внутренние процессы клуба, на практике он предпочел более взвешенный подход. При этом тренер остается требовательным и дисциплинированным, не снижая высоких стандартов в работе с игроками.

Отмечается, что Моуринью практически постоянно находится на связи как с футболистами, так и с сотрудниками клуба.