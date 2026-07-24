Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о возможном уходе из итальянского клуба.

Рафаэл Леау — нападающий «Милана» globallookpress.com

«Уже обсудил с клубом возможность своего перехода на новый этап карьеры, не знаю, что будет дальше. Я должен прибыть в расположение "Милана" 29 июля. До тех пор, пока я здесь, буду выкладываться максимально из уважения к той футболке, которая дала мне так много.

Этот клуб помог мне во многом, но в жизни есть ещё и амбиции, если у меня появится подходящая возможность для этого, её изучу, но я по-прежнему футболист Милана», — приводит слова Леау Goal.com.

Ранее сообщалось о том, что нападающий может продолжить карьеру в «Челси».

В минувшем сезоне Леау провел за «Милан» 29 матчей в рамках Серии А, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.