За «Кристал Пэлас» защитник играет с лета 2025 года. В прошлом сезоне он провёл 55 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. Он играл в составе сборной Франции на ЧМ‑2026.

Сумма сделки составит 52 млн фунтов стерлингов, а контракт с Лакруа будет заключён на 6 лет.

Сейчас 26‑летний игрок сборной Франции проходит медосмотр, и вскоре о его переходе будет объявлено официально.

2.38

Прогнозы•Сегодня 19:00 «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка С голами проблем не будет!

Футбол• Сегодня 11:01 В нужное время в нужном месте: зачем «Барселоне» Адейеми?

Футбол• Вчера 11:28 Аргентина подвела Месси, Англия развалилась при Тухеле: размышления после ЧМ-2026

Футбол• Вчера 10:07 Фабрика чемпионов: почему Испания правит и в мужском, и в женском футболе

Футбол• Вчера 07:54 10 трансферных историй, которые вы могли пропустить во время ЧМ

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 08:00 Большой куш. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ

Футбол• Сегодня 13:07 Мадрид против Касабланки: кому достанется финал ЧМ-2030?

Футбол• Сегодня 10:29 Масонский ритуал, ФБР и утекшая энергия: почему Аргентина отказалась верить в победу Испании на ЧМ-2026

Футбол• Вчера 21:53 Жизнь после Месси. Сборной Аргентины предстоит измениться

Футбол• Вчера 16:16 Не их праздник. Топ-7 главных неудачников ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол• 20/07/2026 14:50 Трансферный дайджест. 14 — 20 июля

Футбол• 17/07/2026 14:20 Драма сборной Франции на ЧМ‑2026: почему фаворит не оправдал ожиданий?

Футбол• 20/07/2026 05:14 Победа футбола: Испания задушила Аргентину в финале

Футбол• 19/07/2026 06:45 Месси купал младенца Ямаля. Теперь они играют в финале ЧМ-2026

Футбол• 21/07/2026 20:49 В лучах славы. Де ла Фуэнте, Месси, Беллингем и еще 4 главных героя ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол• 20/05/2026 11:08 От «токсичности» до величия: как Артета сделал «Арсенал» чемпионом АПЛ

Футбол• 19/05/2026 22:34 Худший шпион найден в «Саутгемптоне». Клуб остался без АПЛ и £220 млн

Футбол• 19/05/2026 21:12 Как Левандовский вернул «Барселону» на вершину

Футбол• 18/05/2026 22:52 Путь Семеньо: от «Метрополитан Полис» до шедевра в финале Кубка Англии