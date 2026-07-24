Лондонский «Челси» близок к трансферу центрального защитника «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа, информирует журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
Сейчас 26‑летний игрок сборной Франции проходит медосмотр, и вскоре о его переходе будет объявлено официально.
Сумма сделки составит 52 млн фунтов стерлингов, а контракт с Лакруа будет заключён на 6 лет.
За «Кристал Пэлас» защитник играет с лета 2025 года. В прошлом сезоне он провёл 55 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. Он играл в составе сборной Франции на ЧМ‑2026.