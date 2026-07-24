Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о тактике на матч 1-го тура РПЛ против «Балтики».

Дмитрий Игдисамов — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Поражения на сборах? Понятно, что хочется выигрывать радовать себя. Но это предсезонка, это время как раз допускать ошибки. Это время смотреть, как работают связи. Это время смотреть молодых, которых у нас очень много было на сборе. Потому что сборники вернулись только через определенное время. И нам надо было иметь полноценные составы. Но зато мы теперь знаем, на кого из молодых мы можем положиться в течение сезона. Мы понимаем связки и готовы к сезону.

Отсутствие Баринова из‑за вируса? Мы прорабатывали модель без Баринова. Эту позицию займет Матвей Кисляк. А Козлов с Ваней Обляковым будут располагаться несколько выше.

Мы хотели бы играть более вертикально, доставлять быстрее мячи в зону атаки. А как получится в игре, я вам не могу сказать, потому что "Балтика" иногда идет в прессинг, а иногда не идет — перекрывает зоны в середине. Будем отталкиваться от этого и посмотрим, что нам предложит "Балтика".

Гайич? Он еще не до конца здоров, точнее, он выздоровел, но еще не готов играть», — сказал Игдисамов «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Балтикой» в рамках 1-го тура РПЛ состоится сегодня, 24-го июля в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.