24 июля в 20:00 мск стартует новый сезон РПЛ. Его откроют ЦСКА и «Балтика». Узнайте в анонсе, где смотреть игру.

ЦСКА провел 6 товарищеских матчей в межсезонье, но при этом ни в одном из них не выиграл. В последних двух «армейцы» уступили своим принципиальным оппонентам — «Локомотиву» и «Динамо». Однако для хозяев новый сезон — это возможность наверстать упущенное в прошлом, когда клуб занял лишь пятое место в таблице. Именно поэтому сегодня для ЦСКА победа важна как никогда.

«Балтика» более чем довольна минувшим сезоном. Клуб финишировал шестым, чего ожидали не все. В межсезонье гости сыграли 5 поединков. Одним из самых лучших результатом подготовки команды стала ничья 1:1 с «Краснодаром». Так что «Балтика» вполне готова ко встрече с серьезными оппонентами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.71.

Букмекеры предлагают 2.05 на победу ЦСКА, 4.05 на победу «Балтики» и 3.40 на ничью.

Прогноз ИИ: победа ЦСКА со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча ЦСКА — «Локомотив» в подробном онлайн-репортаже.