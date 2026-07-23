Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес оценил игру Лионеля Месси за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026-го года.

Лионель Месси globallookpress.com

«Очевидно, что его выступление на чемпионате мира достойно восхищения. Ещё одно подтверждение желания Лео быть лучшим в мире до последнего матча, отдавая все силы своей сборной. Думаю, учитывая возраст Месси, в его игре нет никаких недостатков.

Месси — пример для всех в футболе. В его возрасте он мог бы остаться дома, но он приехал на турнир с огромным рвением показать себя, желая выиграть ещё один чемпионат мира для Аргентины. К сожалению, ему это не удалось», — сказал Суарес для Apple TV.

Месси вместе со сборной Аргентины добрался до финала ЧМ-2026, где уступил Испании (0:1 ДВ). За 8 встреч на мундиале форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.