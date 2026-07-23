В матче второго раунда отбора Лиги Европы сойдутся молдавский «Шериф» и «Маккаби» из Тель-Авива. Команды сыграют 23 июля в Тирасполе, старт встречи в 20:00 мск. Далее расскажем подробнее о том, где и как смотреть игру.

«Шериф» вышел во второй раунд, обыграв «Алюминий» с общим счетом 1:0. Для команды это будет уже седьмой официальный матч в новом сезоне. За 6 прошедших тираспольский клуб одержал 4 победы и дважды сыграл вничью.

«Маккаби» попал во второй раунд автоматически. Для него это будет лишь второй матч в новом сезоне. При этом израильтяне уже успели завоевать трофей, победив в Суперкубке Израиля «Хапоэль» Беэр-Шева.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры выставили такие коэффициенты: 3.05 на победу «Шерифа», 3.30 на ничью и 2.30 на победу «Маккаби».

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Шерифа».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шериф» — «Маккаби» Т-А смотрите на LiveCup.Run.