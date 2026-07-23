Защитник «Арсенала» Вильям Салиба вернулся в расположение лондонского клуба после завершения выступления на чемпионате мира 2026 года, где в составе сборной Франции дошёл до полуфинала.

Вильям Салиба globallookpress.com

После возвращения футболист прошёл углублённое медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы спины. Врачи пришли к выводу, что хирургическое вмешательство не потребуется, информирует пресс-служба сборной Франции.

Вместо операции 25-летний француз приступит к индивидуальной программе реабилитации, разработанной медицинским штабом «Арсенала». В клубе рассчитывают, что такой подход позволит игроку полностью восстановиться и избежать возможных осложнений.

При этом ожидается, что Салиба пропустит продолжительный период, а сроки его возвращения на поле станут известны позднее после оценки хода восстановления.