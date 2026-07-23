Матч открытия турнира между ЦСКА и «Балтикой» проведут Станислав Минин и Сергей Дурасов . Она намечена на 24 июля в 22:00 (мск).

«Матч ТВ» объявил список комментаторов, которые будут работать на играх первого тура российской Премьер-лиги.

Футбол• 20/07/2026 14:50 Трансферный дайджест. 14 — 20 июля

Футбол• 19/07/2026 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 18/07/2026 23:20 Соболев и Адамов вытащили для «Зенита» Суперкубок: «Спартак» упустил трофей в концовке

Футбол• 18/07/2026 21:59 «Зенит» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча за Суперкубок России

Футбол• 16/07/2026 08:00 Лето «Ахмата»: короткий отпуск, сборы в Сербии, сохранение лидеров

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 07:54 10 трансферных историй, которые вы могли пропустить во время ЧМ

Футбол• Сегодня 11:28 Аргентина подвела Месси, Англия развалилась при Тухеле: размышления после ЧМ-2026

Футбол• Сегодня 10:07 Фабрика чемпионов: почему Испания правит и в мужском, и в женском футболе

Футбол• Вчера 15:50 Сборная будущего: звезды ЧМ‑2030, о которых вы еще не слышали

Футбол• Вчера 10:28 Величие Испании, гениальный Месси, американизация футбола и еще шесть сюжетов: каким останется в истории ЧМ-2026

Выбор читателей

Футбол• 21/07/2026 20:49 В лучах славы. Де ла Фуэнте, Месси, Беллингем и еще 4 главных героя ЧМ-2026

Футбол• 21/07/2026 03:52 Испания — достойный чемпион: это победа системы над безумием

Футбол• 07/07/2026 23:11 Почему Месси раз за разом не забивает пенальти? Разбор самой слабой части игры аргентинца

Футбол• 16/07/2026 02:08 Англия — Аргентина 1:2: фотогалерея полуфинала ЧМ-2026

Футбол• 12/07/2026 01:53 Вместо Ямаля: У Испании есть другой икс-фактор на ЧМ-2026

Самое интересное

Футбол• 08/07/2026 11:30 Белое пятно на идеальном резюме: как закончилась великая и противоречивая эпоха Роналду на ЧМ

Прочие• 07/07/2026 18:45 МОК восстановил права ОКР, но временно. Что это значит и что будет дальше

Футбол• 07/07/2026 21:13 Роналду так и не выиграл ЧМ. Но это не пятно на его карьере

Бои• 07/07/2026 15:13 Новая эра в боксе! Дана Уайт, его лига Zuffa и саудиты меняют правила игры