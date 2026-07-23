«Матч ТВ» объявил список комментаторов, которые будут работать на играх первого тура российской Премьер-лиги.
Матч открытия турнира между ЦСКА и «Балтикой» проведут Станислав Минин и Сергей Дурасов. Она намечена на 24 июля в 22:00 (мск).
Полностью расписание комментаторов остальных игр выглядит следующим образом:
25 июля (суббота):
«Динамо» — «Крылья Советов»: Александр Неценко и Александр Аксенов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 13:55)
«Акрон» — «Зенит»: Роман Трушечкин и Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:10)
«Факел» — «Динамо» Махачкала: Артем Шмельков (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 18:25)
«Спартак» — «Родина»: Константин Генич и Тимур Журавель (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 20:40).
26 июля (воскресенье):
«Оренбург» — «Ростов»: Михаил Моссаковский (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 14:25)
«Локомотив» — «Ахмат»: Роман Нагучев и Александр Пойда (МАТЧ ПРЕМЬЕР, 16:55)
«Рубин» — «Краснодар»: Дмитрий Шнякин и Роман Титов («Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, 19:00)