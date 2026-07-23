Российская Премьер‑лига возвращается на бразильское телевидение уже в ближайшее время.

Логотип РПЛ globallookpress.com

По данным «СЭ», чемпионат России будет впервые с 2022 года транслироваться в Бразилии. РПЛ и Bandeirante заключили соглашение о реализации прав на показ матчей на территории страны, начиная с 1‑го тура сезона‑2026/27. Речь идёт о 50 млн бразильцев на этой платформе.

Планируется, что вещание будет идти на трёх платформах: на каналах BandSports и Xsports 3, а также на стриме YouTube‑канала Canal Gol 2.

Официально новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика».