Вингер московского «Динамо» Эль‑Мехди Маухуб собирается уйти из московского «Динамо».

«Дело не в дисциплинарном нарушении. Маухуб — молодой игрок, и ему нужно больше игрового времени. Он хочет играть за национальную сборную, а для этого ему нужно больше выступать за свою команду. Он объяснил это "Динамо", и "Динамо" его поняло.

Уйдет ли Маухуб из "Динамо", или ему предоставят больше игрового времени — увидим. Но что бы ни случилось, Маухуб очень уважает "Динамо", людей, которые им управляют, тренерский штаб, администрацию, всех, кто работает в "Динамо", и, конечно же, всех болельщиков "Динамо", — сказал источник, близкий к 23-летнему марокканцу.

Вчера, 22 июля, стало известно, что бело‑голубые выставили на трансфер Маухуба из‑за нарушения режима. За бело-голубых он играет с лета 2024 года.