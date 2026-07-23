Бывший нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский оценил игру форварда сборной Испании Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026-го года.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Честно говоря, нет, мы не увидели его лучшей игры на этом турнире. Лучшее выступление, лучший Ламин, конечно, на мой взгляд, были не в прошлом сезоне, а два сезона назад. Это, на мой взгляд, была лучшая версия Ламина Ямаля.

Он еще молод, он приехал на чемпионат мира после травмы и не играл около восьми недель. Тяжело, если ты не играешь восемь недель, а потом тебе нужно начинать на чемпионате мира, тогда у тебя нет времени на тренировки между матчами.

Но он показал действительно хороший уровень. Игроки сборной Испании помогли Ламину, и Ламин тоже помог всей команде. Я думаю, что это было идеальное партнерство», — сказал Левандовский ESPN.

Напомним, что Ямаль вместе со сборной Испании стал чемпионом мира, в финале обыграв Аргентину (1:0 ДВ). За 8 встреч на мундиале форвард забил один гол.