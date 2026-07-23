Новый наставник «Ливерпуля» Андони Ираола объяснил, в чем успех и феномен испанского футбола в последние годы.

Андони Ираола globallookpress.com

На ЧМ-2026 Испания в финале обыграла Аргентину (1:0) и завоевала золотые медали. Двумя годами ранее «Красная Фурия» выиграла ЧЕ-2024.

«Меня спрашивают, почему многие баскские тренеры достигли такого уровня и почему испанские команды выигрывают так много трофеев. Я всегда говорю, что чувство командного духа очень важно. У Испании никогда не было лучших спортсменов. Если посмотреть на плавание, бокс, легкую атлетику, Испания обычно не выигрывает медалей. Но в командных видах спорта она очень хороша. В футболе, баскетболе, гандболе, хоккее у нас обычно хорошие команды. Мы всегда ставим команду на первое место. Примером может служить Родри. Он не забил и не сделал голевых передач, но в итоге они выиграли чемпионат мира, и он был признан лучшим игроком турнира. Принцип "команда прежде всего" всегда был заложен в нашем воспитании.

Я думаю, что дело может быть в обществе, оно не может ограничиваться только футболом. Я думаю, что все получается, когда мы не эгоистичны, не так ли? Когда в конечном итоге вы ставите во главу угла положение тех, кто имеет меньше. Это происходит и в футболе. Тех, кто не играет, тех, кто пришел из академии, тех, кто зарабатывает меньше. Это можно сравнить с обществом», — сказал Ираола The Guardian.