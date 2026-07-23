«Интер Майами» одолел «Чикаго Файр» в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС. Хозяева выиграли встречу со счетом 3:2.

Гости открыли счёт уже на 18-й минуте после автогола голкипера «Интер Майами» Рокко Риоса Ново. Однако ещё до перерыва Луис Суарес восстановил равновесие, а вскоре после начала второго тайма оформил дубль, выведя «цапель» вперёд.

На 67-й минуте южноафриканский нападающий «Чикаго» Пусо Дитеджане вновь сделал счёт равным. Победу хозяевам принёс вышедший на замену американский форвард Престон Плэмбек, отличившийся на 87-й минуте.

«Интер Майами» набрал 34 очка после 16 игр и занимает второе место в Восточной конференции. «Чикаго Файр» с 26 баллами располагается на третьей строчке.