Завершились три первых встречи 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

«Хапоэль» одержал победу над «Лудогорцем» со счетом 2:0.

В составе хозяев голами отметились Омри Альтман на 45-й минуте и Чико на 89-й минуте.

Результат матча Хапоэль Тель-Авив Лига конференций. Квалификация 2:0 Лудогорец Лига конференций. Квалификация 1:0 Омри Альтман 45' 2:0 Чико 89' Хапоэль Тель-Авив: Чико, Маркус Коко ( Tal Archel 88' ), Адриан Краев ( Шахар Пивен 88' ), Эммануэль Боатенг ( Mor Buskila 76' ), Омри Альтман ( Daniel Dappa 76' ), Шанде Силва ( Roei Alkukin 65' ), Assaf Tzur, Fernand Mayembo, Doron Leidner, Lucas Falcao, Stav Turiel Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Эдвин Куртулуш ( Идан Начмиас 76' ), Сон, Петар Станич, Филип Калоч ( Ивайло Чочев 63' ), Ив Эрик Биле ( Йоэль Андерссон 83' ), Агибу Камара, Руан Секо ( Бернард Текпетей 63' ), Alberto Salido Tejero ( Квандво Дуа 63' ), Vinicius Nogueira Жёлтые карточки: Чико 70' — Филип Калоч 37', Петар Станич 67', Ивайло Чочев 83'

Статистика матча 5 Удары в створ 2 6 Удары мимо 2 41 Владение мячом 59 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 19 Фолы 21

«Браво» одолело «Шкендию 79» со счетом 2:1.

Единственный гол команда из Северной Македонии забила на 11-й минуте, отличился Эндрит Красничи с пенальти.

У «Браво» отличились Рок Копатин на 19-й минуте и Ярослав Станкович на 56-й минуте.

«Мазервелл» одержал победу над «Торсхавн» со счетом 2:0.

У хозяев поля голами отметились Мартин Морман на 15-й минуте и Лукас Фадингер на 57-й минуте.

Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.