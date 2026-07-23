Завершились три первых встречи 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
«Хапоэль» одержал победу над «Лудогорцем» со счетом 2:0.
В составе хозяев голами отметились Омри Альтман на 45-й минуте и Чико на 89-й минуте.
Результат матча
Хапоэль Тель-АвивЛига конференций. Квалификация2:0ЛудогорецЛига конференций. Квалификация
1:0 Омри Альтман 45' 2:0 Чико 89'
Хапоэль Тель-Авив: Чико, Маркус Коко (Tal Archel 88'), Адриан Краев (Шахар Пивен 88'), Эммануэль Боатенг (Mor Buskila 76'), Омри Альтман (Daniel Dappa 76'), Шанде Силва (Roei Alkukin 65'), Assaf Tzur, Fernand Mayembo, Doron Leidner, Lucas Falcao, Stav Turiel
Лудогорец: Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Эдвин Куртулуш (Идан Начмиас 76'), Сон, Петар Станич, Филип Калоч (Ивайло Чочев 63'), Ив Эрик Биле (Йоэль Андерссон 83'), Агибу Камара, Руан Секо (Бернард Текпетей 63'), Alberto Salido Tejero (Квандво Дуа 63'), Vinicius Nogueira
Жёлтые карточки: Чико 70' — Филип Калоч 37', Петар Станич 67', Ивайло Чочев 83'
«Браво» одолело «Шкендию 79» со счетом 2:1.
Единственный гол команда из Северной Македонии забила на 11-й минуте, отличился Эндрит Красничи с пенальти.
У «Браво» отличились Рок Копатин на 19-й минуте и Ярослав Станкович на 56-й минуте.
«Мазервелл» одержал победу над «Торсхавн» со счетом 2:0.
У хозяев поля голами отметились Мартин Морман на 15-й минуте и Лукас Фадингер на 57-й минуте.
Ответные матчи между этими командами состоятся 29 и 30 июля.