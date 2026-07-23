Шведский «Хаммарбю» примет бельгийский «Андерлехт» в матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Игра состоится 23 июля в 20:00 мск в Стокгольме. Где смотреть эту игру, можно будет узнать далее в нашем анонсе.

«Хаммарбю» уверенно стартовал в этом сезоне, одержав 3 победы подряд в чемпионате Швеции. В прошлом сезоне клуб также принимал участие в квалификации еврокубков, однако не смог пробиться дальше третьего раунда отбора в Лиге конференций.

«Андерлехт» сегодня откроет свой сезон. До этого гости обыграли АЗ в товарищеской встрече. Победа стала для «фиолетовых» третьей подряд. Ранее они обыграли «Дюнкерк» и «Неймеген».

Стоит отметить, что команды впервые в истории сыграют друг с другом.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.

Коэффициенты букмекеров предлагают 2.30 на победу «Хаммарбю»,2.95 — на победу «Андерлехта» и 3.45 на ничью.

Согласно прогнозу, победит «Хаммарбю» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хаммарбю» — «Андерлехт» смотрите на LiveCup.Run.