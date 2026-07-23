«Хайдук» одолел «Пафос» (2:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы.

В составе хорватской команды голами отметились Микеле Шего на 56-й минуте и Дарио Мелньяк на 64-й минуте.

Результат матча

Хайдук Сплит 2:0 Пафос Пафос

1:0 Микеле Шего 56' 2:0 Дарио Мелньяк 64'

Хайдук: Матье Акапандье, Дарио Марешич ( Marino Skelin 77' ), Алек Ван Хооренбек, Дарио Мелньяк, Микеле Шего ( Марко Ливайя 77' ), Toni Silic, Simun Hrgovic ( Ron Raci 90' ), Adrion Pajaziti, Rokas Pukstas, Roko Brajkovic, Dalisson De Almeida Leite ( Альберто дель Мораль 77' )

Пафос: Радослав Маецки, Пепе, Николас Иоанну, Давид Луис, Сами Ммаэ, Давид Гольдар, Влад Драгомир ( Домингош Кина 74' ), Иван Шуньич, Жажа, Leanderson da Silva Genesio, Gabriel Biel

Жёлтые карточки: Adrion Pajaziti 4', Альберто дель Мораль 88' — Николас Иоанну 55'