«Хайдук» одолел «Пафос» (2:0) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы.
В составе хорватской команды голами отметились Микеле Шего на 56-й минуте и Дарио Мелньяк на 64-й минуте.
Результат матча
ХайдукСплит2:0ПафосПафос
1:0 Микеле Шего 56' 2:0 Дарио Мелньяк 64'
Хайдук: Матье Акапандье, Дарио Марешич (Marino Skelin 77'), Алек Ван Хооренбек, Дарио Мелньяк, Микеле Шего (Марко Ливайя 77'), Toni Silic, Simun Hrgovic (Ron Raci 90'), Adrion Pajaziti, Rokas Pukstas, Roko Brajkovic, Dalisson De Almeida Leite (Альберто дель Мораль 77')
Пафос: Радослав Маецки, Пепе, Николас Иоанну, Давид Луис, Сами Ммаэ, Давид Гольдар, Влад Драгомир (Домингош Кина 74'), Иван Шуньич, Жажа, Leanderson da Silva Genesio, Gabriel Biel
Жёлтые карточки: Adrion Pajaziti 4', Альберто дель Мораль 88' — Николас Иоанну 55'
Ответная игра между этими командами состоится 30-го июля в Пафосе (Кипр).