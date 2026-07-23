Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.
«Динамо» Тбилиси одержало победу над «Жальгирисом» со счетом 3:0.
В составе хозяев поля голами отметились Нуман Курдич на 14-й минуте, Лео Сантос на 26-й минуте и Николай Угрехелидзе на 30-й минуте.
Результат матча
Динамо ТбТбилиси3:0ЖальгирисВильнюс
1:0 Numan Kurdic 14' 2:0 Лео Сантос 26' 3:0 Nikoloz Ugrekhelidze 30'
Динамо Тб: Георгий Лория, Парис Псалтис (Mate Vatsadze 80'), Александре Каландадзе (Nikolozi Tkalia 80'), Лео Сантос, Барнс Осей (Koba Kakashvili 63'), Ника Нинуа, Максим До Коуто (Luka Tsikolia 80'), Альгассим Ба, Numan Kurdic, Nikoloz Ugrekhelidze, Tornike Kvaratskhelia (Леван Харабадзе 68')
Жальгирис: Никола Петкович (Marko Capan 68'), Доминик Франке (Саба Мамацашвили 79'), Паулюс Голубицкас (Неманья Михайлович 79'), Дейвидас Шешплаукис, Брайан Тейшейра (Густас Ярусявичюс 90'), Stanislav Bilenkyi, Yuri Kendysh, Ivan Lytvynenko (Матас Варейка 68'), Petar Bosancic, Danny Lupano, Vincentas Sarkauskas
Жёлтые карточки: Доминик Франке 36' (Жальгирис), Danny Lupano 44' (Жальгирис), Marko Capan 74' (Жальгирис)
«Зимбру» сыграл вничью с «Ноа» (1:1).
В составе команды из Кишинева единственный гол забил Штефан Бытка на 43-й минуте.
«Ноа» сравнял счет на 88-й минуте, отличился Валентин Костаке.
ГАИС обыграл «Норшелланн» со счетом 1:0.
Победный гол в составе шведской команды забил Маттео де Бриенн на 42-й минуте.
Ответные матчи между этими командами состоятся 30-го июля.