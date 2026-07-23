Завершились три первых матча 1/4 финала квалификации Лиги конференций.

«Динамо» Тбилиси одержало победу над «Жальгирисом» со счетом 3:0.

В составе хозяев поля голами отметились Нуман Курдич на 14-й минуте, Лео Сантос на 26-й минуте и Николай Угрехелидзе на 30-й минуте.

Результат матча

Динамо Тб Тбилиси 3:0 Жальгирис Вильнюс

1:0 Numan Kurdic 14' 2:0 Лео Сантос 26' 3:0 Nikoloz Ugrekhelidze 30'

Динамо Тб: Георгий Лория, Парис Псалтис ( Mate Vatsadze 80' ), Александре Каландадзе ( Nikolozi Tkalia 80' ), Лео Сантос, Барнс Осей ( Koba Kakashvili 63' ), Ника Нинуа, Максим До Коуто ( Luka Tsikolia 80' ), Альгассим Ба, Numan Kurdic, Nikoloz Ugrekhelidze, Tornike Kvaratskhelia ( Леван Харабадзе 68' )

Жальгирис: Никола Петкович ( Marko Capan 68' ), Доминик Франке ( Саба Мамацашвили 79' ), Паулюс Голубицкас ( Неманья Михайлович 79' ), Дейвидас Шешплаукис, Брайан Тейшейра ( Густас Ярусявичюс 90' ), Stanislav Bilenkyi, Yuri Kendysh, Ivan Lytvynenko ( Матас Варейка 68' ), Petar Bosancic, Danny Lupano, Vincentas Sarkauskas

Жёлтые карточки: Доминик Франке 36' (Жальгирис), Danny Lupano 44' (Жальгирис), Marko Capan 74' (Жальгирис)