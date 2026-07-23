Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму во время выступления за сборную Нидерландов на чемпионате мира 2026-го года.

Френки де Йонг — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Обследования, проведённые у игрока основного состава Френки де Йонга, показали, что у него разрыв медиальной коллатеральной связки правого колена.

Было согласовано, что футболист продолжит проходить медицинское лечение и наблюдение, в зависимости от его прогресса в ближайшие недели», — написано в сообщении «Барселоны».

Де Йонг провел за сборную Нидерландов 4 матча на ЧМ-2026 и не отметился результативными действиями.