Самарский клуб начнет сезон-2026/2027 гостевой встречей против московского «Динамо», начало — в 14:00 мск.

«Мы должны как команда чем‑то отличаться. Мы должны радовать болельщиков, что очень важно. Нужно играть в такой футбол, который привлечет зрителей. С каждым матчем их должно становиться больше. И очки, голы, победы никто не отменял. Они тоже очень важны», — цитирует Булатова «Матч ТВ» .

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился ожиданиями от игры своей команды в новом сезоне РПЛ.

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