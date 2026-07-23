Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился ожиданиями от игры своей команды в новом сезоне РПЛ.
«Мы должны как команда чем‑то отличаться. Мы должны радовать болельщиков, что очень важно. Нужно играть в такой футбол, который привлечет зрителей. С каждым матчем их должно становиться больше. И очки, голы, победы никто не отменял. Они тоже очень важны», — цитирует Булатова «Матч ТВ».
Самарский клуб начнет сезон-2026/2027 гостевой встречей против московского «Динамо», начало — в 14:00 мск.