Голкипер «Фрайбурга» и сборной Германии Ноа Атуболу отклонил предложение со стороны новичков АПЛ — «Халл Сити» и «Ковентри».

Ноа Атуболу globallookpress.com

«Мы решили вместе с Ноа, что на данном этапе он продолжит свою тренировочную программу во Фрайбурге. Личные переговоры с клубами можно координировать из Фрайбурга лучше, чем из тренировочного лагеря во Шрунсе, где сейчас находится вся команда», — цитирует Get German Football News члена правления клуба Йохена Зайера.

При этом «Фрайбург» готов отпустить 24‑летнего вратаря в случае выгодного предложения. Сам Атуболу не против сменить обстановку и ждёт предложений со стороны «Астон Виллы» и «Борнмута», которые проявляют к нему интерес.

Атуболу — воспитанник «Фрайбурга», сейчас его оценивают в 25 млн евро. В минувшем сезоне он сыграл 50 матчей, пропустил 70 мячей и провёл 12 сухих матчей.