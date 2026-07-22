Абсолютным лидером данного рейтинга стал центральный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон , чья трансферная стоимость подскочила сразу на 35 миллионов евро.

Авторитетный аналитический портал Transfermarkt провел масштабное обновление рыночной стоимости футболистов по итогам Чемпионата мира 2026 года, выделив игроков, продемонстрировавших наиболее стремительный финансовый рост по результатам главного турнира четырехлетия.

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