Авторитетный аналитический портал Transfermarkt провел масштабное обновление рыночной стоимости футболистов по итогам Чемпионата мира 2026 года, выделив игроков, продемонстрировавших наиболее стремительный финансовый рост по результатам главного турнира четырехлетия.
Абсолютным лидером данного рейтинга стал центральный полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Эллиот Андерсон, чья трансферная стоимость подскочила сразу на 35 миллионов евро.
Полный список 12 самых подорожавших футболистов по итогам ЧМ-2026 выглядит следующим образом:
1. Эллиот Андерсон (Англия) — € 110 млн (+ € 35 млн).
2. Джуд Беллингем (Англия) — € 160 млн (+ € 30 млн).
3. Айюб Буадди (Марокко) — € 80 млн (+ € 30 млн).
4. Эрлинг Холанн (Норвегия) — € 220 млн (+ € 20 млн).
5. Ламин Ямаль (Испания) — € 220 млн (+ € 20 млн).
6. Килиан Мбаппе (Франция) — € 200 млн (+ € 20 млн).
7. Майкл Олисе (Франция) — € 170 млн (+ € 20 млн).
8. Хулиан Альварес (Аргентина) — € 120 млн (+ € 20 млн).
9. Морган Роджерс (Англия) — € 110 млн (+ € 20 млн).
10. Пау Кубарси (Испания) — € 100 млн (+ € 20 млн).
11. Брэдли Баркола (Франция) — € 90 млн (+ € 20 млн).
12. Гонсалу Рамуш (Португалии) — € 50 млн (+ € 20 млн).