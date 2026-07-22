Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об уходе нападающего Дмитрия Воробьева в «Краснодар».

Дмитрий Воробьев globallookpress.com

«"Локомотив" любит играть на контратаках. Там есть быстрые игроки, которые будут заменять Воробьёва, там есть Комличенко, который не ниже уровнем. Уход Воробьёва — никакая не потеря для "Локо". Тем более он вернулся домой — его можно понять. Держать насильно тоже не имеет смысла», — цитирует Семина «Чемпионат».

В прошлом сезоне 28-летний форвард провел 34 встречи во всех турнирах, забив двенадцать голов и отдав четыре результативные передачи.