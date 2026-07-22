Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил президенту мадридского клуба Флорентино Пересу о том, что смог убедить форварда «Баварии» Майкла Олисе перейти в стан «сливочных». Об этом сообщает Bild.

Майкл Олисе globallookpress.com

Стало известно, что Мбаппе во время чемпионата мира 2026-го года уговаривал своего партнера по национальной команде Олисе перейти в «Реал».

Килиан в беседах с футболистом «Баварии» отмечал то, что мадридский клуб нуждается в нем, а также похвалил жизнь в Мадриде, включая город, рестораны и климат.

В прошедшем сезоне Олисе провел за «Баварию» 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу.