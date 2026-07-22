«Эгнатия» и «Целе» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.
В составе хозяев голами отметились Энео Битри на 7-й минуте, Фернандо Медейрос на 58-й минуте и Ибраим Дьябате на 78-й минуте.
У «Целе» дубль оформил Марио Квешич, отличившись на 45-й и 66-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Армандас Кучис на 54-й минуте.
Результат матча
ЭгнатияРрогожина3:3ЦелеЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Энео Битри 7' 1:1 Марио Квесич 45' 1:2 Армандас Кучис 54' 2:2 Фернандо Медейрос 58' 2:3 Марио Квесич 66' 3:3 Ibrahim Diabate 78'
Эгнатия: Марио Дайсинани, Эльон Сота, Энео Битри, Арбенит Джемайли, Гильем Жайме, Алтын Крюэзю (Эдисон Ндреца 86'), Фернандо Медейрос (Джералб Смайли 86'), Карим Лукили (Ibrahim Diabate 73'), Сумаила Бакайоко (Daniel Adjessa 15'), Алессандро Альбанезе (Ильди Груда 73'), Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida
Целе: Жан-Лук Лебан, Леонардо Кутрис, Дамьян Вуклисевич, Альфа Дионку (Andrej Kotnik 69'), Свит Сешлар (Марк Забуковник 80'), Милот Авдили (Ветон Туша 80'), Марио Квесич, Яя Дюкули (Руди Пожег 88'), Darko Hrka, Армандас Кучис (Пиюс Ширвис 69'), Papa Daniel
Жёлтые карточки: Эльон Сота 56' (Эгнатия), Арбенит Джемайли 73' (Эгнатия)
Ответная игра между этими командами состоится 28-го июля в Целе (Словения).