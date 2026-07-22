«Эгнатия» и «Целе» сыграли вничью (3:3) в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

В составе хозяев голами отметились Энео Битри на 7-й минуте, Фернандо Медейрос на 58-й минуте и Ибраим Дьябате на 78-й минуте.

У «Целе» дубль оформил Марио Квешич, отличившись на 45-й и 66-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Армандас Кучис на 54-й минуте.

Результат матча Эгнатия Ррогожина 3:3 Целе Лига чемпионов. Квалификация 1:0 Энео Битри 7' 1:1 Марио Квесич 45' 1:2 Армандас Кучис 54' 2:2 Фернандо Медейрос 58' 2:3 Марио Квесич 66' 3:3 Ibrahim Diabate 78' Эгнатия: Марио Дайсинани, Эльон Сота, Энео Битри, Арбенит Джемайли, Гильем Жайме, Алтын Крюэзю ( Эдисон Ндреца 86' ), Фернандо Медейрос ( Джералб Смайли 86' ), Карим Лукили ( Ibrahim Diabate 73' ), Сумаила Бакайоко ( Daniel Adjessa 15' ), Алессандро Альбанезе ( Ильди Груда 73' ), Andrey Yago da Silva Mesquita Almeida Целе: Жан-Лук Лебан, Леонардо Кутрис, Дамьян Вуклисевич, Альфа Дионку ( Andrej Kotnik 69' ), Свит Сешлар ( Марк Забуковник 80' ), Милот Авдили ( Ветон Туша 80' ), Марио Квесич, Яя Дюкули ( Руди Пожег 88' ), Darko Hrka, Армандас Кучис ( Пиюс Ширвис 69' ), Papa Daniel Жёлтые карточки: Эльон Сота 56' (Эгнатия), Арбенит Джемайли 73' (Эгнатия)

Статистика матча 1 Удары мимо 0 70 Владение мячом 30

Ответная игра между этими командами состоится 28-го июля в Целе (Словения).