Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте близок к продлению контракта с национальной командой. Об этом сообщает AS.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация намерена в ближайшее время заключить с 65-летним специалистом новое соглашение. Ожидается, что контракт будет действовать до завершения чемпионата мира 2030 года.

Под руководством де ла Фуэнте испанская сборная добилась впечатляющих результатов, выиграв Лигу наций, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Напомним, в финале ЧМ-2026 «красная фурия» одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 после дополнительного времени. Автором единственного гола стал Ферран Торрес.