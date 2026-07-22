Полузащитник Каземиро высказался о своем переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Интер Майами».

«Больше всего меня мотивирует — и, думаю, это справедливо для любого игрока, — желание побеждать и постоянно развиваться. Проект, который клуб представил мне, а также усилия всех, кто помог мне оказаться здесь, очень много для меня значат.

Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие — не только в течение 90 минут в день матча, но и каждый день на тренировках. Всё, что я могу сказать, — спасибо. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы отплатить клубу за проявленные ко мне симпатию и доверие», — приводит слова Каземиро официальный сайт «Интер Майами».

Бразильский полузащитник подписал контракт с американским клубом до лета 2027-го года.

В минувшем сезоне Каземиро провел за «Манчестер Юнайтед» 34 матча в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи.