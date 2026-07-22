Английский «Ливерпуль» направил официальный запрос французскому «Монако» относительно возможности трансфера атакующего полузащитника Магнеса Аклиуша, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Магнес Аклиуш globallookpress.com

По информации источника, мерсисайдский клуб детально изучил доступность 24-летнего футболиста на рынке в текущее летнее трансферное окно. Главным фаворитом в борьбе за талантливого француза по-прежнему считается «Пари Сен-Жермен», однако руководство монегасков уже успело отклонить несколько официальных предложений со стороны парижан, последнее из которых составляло 40 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось, что боссы «Монако» планируют выручить от продажи своего воспитанника не менее 50–55 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Аклиуш продемонстрировал качественную и стабильную игру, приняв участие в 31 матче, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и оформил шесть результативных передач на партнеров.