Английский «Ливерпуль» направил официальный запрос французскому «Монако» относительно возможности трансфера атакующего полузащитника Магнеса Аклиуша, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
По информации источника, мерсисайдский клуб детально изучил доступность 24-летнего футболиста на рынке в текущее летнее трансферное окно. Главным фаворитом в борьбе за талантливого француза по-прежнему считается «Пари Сен-Жермен», однако руководство монегасков уже успело отклонить несколько официальных предложений со стороны парижан, последнее из которых составляло 40 миллионов евро. Ранее в прессе сообщалось, что боссы «Монако» планируют выручить от продажи своего воспитанника не менее 50–55 миллионов евро.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Аклиуш продемонстрировал качественную и стабильную игру, приняв участие в 31 матче, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и оформил шесть результативных передач на партнеров.