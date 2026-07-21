Вингер национальной команды Испании Ламин Ямаль поделился подробностями разговора с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси после завершения финального поединка чемпионата мира 2026 года.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Лучший в истории человек, которым я всегда восхищался. По окончании матча я выразил ему свое уважение. Он сказал мне продолжать идти своим путем и что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова значат для меня не меньше, чем золотая медаль на шее», — приводит OneFootball слова Ямаля.

Напомним, 19 июля в главном матче четырехлетия испанцы в дополнительное время вырвали победу у аргентинцев со счетом 1:0. Сразу после финального свистка 19-летний Ямаль направился к Месси, который в тот момент эмоционально переживал поражение, лежа на газоне. Футболисты обменялись рукопожатиями и теплыми объятиями.