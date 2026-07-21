Саудовский «Аль‑Хиляль» договорился о трансфере вингера «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Крисенсио Саммервилл globallookpress.com

Сумма сделки составит около 80 млн евро, а 24‑летний голландец заключит контракт на пять лет.

Ранее сообщалось об интересе к Саммервиллу со стороны «Ромы», но тягаться по финансам с «Аль‑Хилялем» ей оказалось не под силу.

Полузащитник играет за «молотобойцев» с 2024 года. В минувшем сезоне он сыграл 34 матча, забил 7 мячей и сделал 5 голевых передач.

В составе сборной Голландии на ЧМ‑2026 Саммервилл провёл 4 игры, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.