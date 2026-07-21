«Бешикташ» близок к завершению переговоров по переходу экс-нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Как сообщает Sporx со ссылкой на Sabah, турецкий клуб рассчитывает оформить сделку уже в ближайшие дни.
Ранее стороны достигли принципиального соглашения, однако оформление трансфера затормозилось после того, как представители египетского форварда выдвинули дополнительные финансовые требования.
Президент «Бешикташа» Сердал Адалым сохраняет жёсткую позицию и не намерен увеличивать первоначальное предложение. Ожидается, что представители Салаха вновь прибудут в Стамбул для встречи с руководством клуба.
Сообщается, что сам Салах полностью согласовал условия личного контракта с «Бешикташем». Если его агенты согласятся на ранее обсуждавшиеся финансовые условия, трансфер будет оформлен в кратчайшие сроки.