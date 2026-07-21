«Бешикташ» близок к завершению переговоров по переходу экс-нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Как сообщает Sporx со ссылкой на Sabah, турецкий клуб рассчитывает оформить сделку уже в ближайшие дни.

Мохамед Салах globallookpress.com

Ранее стороны достигли принципиального соглашения, однако оформление трансфера затормозилось после того, как представители египетского форварда выдвинули дополнительные финансовые требования.

Президент «Бешикташа» Сердал Адалым сохраняет жёсткую позицию и не намерен увеличивать первоначальное предложение. Ожидается, что представители Салаха вновь прибудут в Стамбул для встречи с руководством клуба.

Сообщается, что сам Салах полностью согласовал условия личного контракта с «Бешикташем». Если его агенты согласятся на ранее обсуждавшиеся финансовые условия, трансфер будет оформлен в кратчайшие сроки.