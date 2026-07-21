Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пока не принял окончательного решения о завершении выступлений за национальную команду, сообщает авторитетное аргентинское издание TyC Sports.

Лионель Месси globallookpress.com

По информации источника, 39-летний нападающий отправлялся на чемпионат мира 2026 года без четкого плана относительно своего будущего в составе «альбиселесте». Отмечается, что футболист ни разу не заявлял своему ближайшему окружению о намерении покинуть сборную сразу по окончании мирового первенства в США.

Эта информация полностью опровергает ранее появившиеся инсайды. Напомним, журналист Эрнан Кастильо утверждал, что Месси уже попрощался с партнерами по национальной команде в раздевалке, объявив, что проигранный финал ЧМ-2026 против Испании (0:1 в дополнительное время) стал его последним матчем в международной карьере.