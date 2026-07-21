Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, вероятно, провёл свой последний матч в составе национальной команды.

Лионель Месси globallookpress.com

По информации инсайдера Эрнана Кастильо, после финала чемпионата мира 2026 года 39-летний форвард выступил с эмоциональной речью в раздевалке, объявив партнёрам, что завершает международную карьеру. Именно Кастильо ранее первым сообщил о переходе Месси в «Интер Майами».

Напомним, в финале мирового первенства сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.

На ЧМ-2026 Месси провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.