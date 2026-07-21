Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес обратился к болельщикам после поражения национальной команды в финале ЧМ-2026, подчеркнув, что гордится возможностью представлять свою страну.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

«Мы сделали всё, что могли. Второй чемпионат мира подряд выходим в финал, но на этот раз победить не удалось. Я безмерно горжусь тем, что являюсь аргентинцем. Очень хотел помочь команде на поле в решающем матче, однако обстоятельства сложились иначе.

Спасибо всем болельщикам, которые были рядом с нами на протяжении всего турнира, преодолевали огромные расстояния, чтобы поддержать команду, а также каждому, кто переживал за нас из любого уголка Аргентины», — написал Мартинес в социальных сетях.