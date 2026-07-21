21 июля североирландский «Ларн» примет «Црвену Звезду» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 мск. Узнайте, где следить за поединком.
«Ларн» завоевал чемпионский титул, благодаря чему и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом раунде команда прошла «Тре Фиори», но теперь соперник более сложный, более именитый.
«Црвена Звезда» явно не собирается останавливаться сейчас. «Звездаши» имеют больше опыта и должны сегодня побеждать, несмотря на статус выездной команды. Гости стартовали с крупной победы в этом сезоне. Продолжат ли они побеждать?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 19.0 на победу «Ларна», 1.13 на победу «Црвены Звезды» и 7.90 на ничью.
- Прогноз ИИ: команды закончат вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ларн» — «Црвена Звезда» смотрите на LiveCup.Run.