21 июля североирландский «Ларн» примет «Црвену Звезду» в матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 мск. Узнайте, где следить за поединком.

«Ларн» завоевал чемпионский титул, благодаря чему и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. В прошлом раунде команда прошла «Тре Фиори», но теперь соперник более сложный, более именитый.

«Црвена Звезда» явно не собирается останавливаться сейчас. «Звездаши» имеют больше опыта и должны сегодня побеждать, несмотря на статус выездной команды. Гости стартовали с крупной победы в этом сезоне. Продолжат ли они побеждать?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры дают 19.0 на победу «Ларна», 1.13 на победу «Црвены Звезды» и 7.90 на ничью.

Прогноз ИИ: команды закончат вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ларн» — «Црвена Звезда» смотрите на LiveCup.Run.