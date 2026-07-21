Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года, поблагодарив болельщиков за поддержку после поражения в финале от Испании (0:1).

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Со временем понимаешь, что есть вещи гораздо важнее самого результата. Уже много лет эта команда показывает, каким должен быть настоящий характер. Она учит, что соревнование — это не только победы, но и полная самоотдача, борьба за каждую возможность и верность своим принципам. Для меня огромная честь быть частью коллектива, который всегда смело принимает любые вызовы и защищает цвета своей страны с гордостью, уважением и полной самоотдачей.

Хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что всегда были рядом, поддерживали нас в каждом матче и дарили свою любовь. Благодаря вам мы чувствовали себя как дома в любой точке мира. Играть за сборную Аргентины — величайшая честь в моей карьере, и я продолжу отдавать всё ради этой футболки всякий раз, когда получу такой шанс», — написал Фернандес в социальных сетях.