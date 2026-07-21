Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что мировой футбол сейчас движется в неправильном направлении и необходимы реформы после ЧМ‑2026, который был организован не лучшим образом.

Йозеф Блаттер globallookpress.com

«Самый продолжительный чемпионат мира подошёл к концу, победителями стали те, кто этого заслуживал. Однако к финальному свистку турнир утратил доверие. Нельзя допускать, чтобы политика затмевала саму игру. Теперь дело за болельщиками, игроками и национальными федерациями — взять футбол в свои руки и под новым руководством вернуть его к истокам», — написал Блаттер в социальной сети, указав в посте имена президента ФИФА Джанни Инфантино и Трампа.

ЧМ‑2026 сотрясал целый ряд громких скандалов, а 90-летний Блаттер открыто критиковал водопои во время таймов и выступления шоу с участием звёзд в перерыве финала. Нынешний глава ФИФА Инфантино руководит организацией с 2016 года.