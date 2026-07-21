Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своих главных целях на клубном уровне.

Алексей Батраков globallookpress.com

«В футбольном плане — попробовать себя за границей, поднять кубок с "Локомотивом". Может быть, какие-то личные задачи, рекорды, но индивидуальные награды всегда на втором плане. Больше буду радоваться за команду, чем за свои личные успехи, — рассказал Батраков "Чемпионату".

В минувшем сезоне 21-летний хавбек продемонстрировал феноменальную результативность, став одним из лучших игроков чемпионата. Батраков принял участие в 36 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач.