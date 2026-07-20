Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что не собирается досрочно покидать свой пост после поражения в финале чемпионата мира 2026 года.

Лионель Скалони globallookpress.com

В решающем матче мундиаля аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

«Я продолжу работать главным тренером сборной Аргентины до декабря, а затем, скорее всего, остановлюсь», — сказал Скалони на послематчевой пресс-конференции.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с августа 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года, дважды стала победителем Кубка Америки, а действующее соглашение тренера с Аргентинской футбольной ассоциацией рассчитано до 31 декабря 2026 года.