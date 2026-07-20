Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги финала ЧМ-2026. Испания смогла обыграть Аргентину со счетом 1:0.
«Большой контроль со стороны Испании, хотя, конечно, ждали, что Аргентина будет контратаковать острее. Но не получилось. В итоге испанцы абсолютно заслуженно победили. В самом конце дополнительного времени моментик у Аргентины всё равно был, чтобы перевести финал в серию пенальти. В целом же всё справедливо», — сказал Семак «Матч ТВ».
Решающий гол в финале мундиаля забил Ферран Торрес.