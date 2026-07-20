«Большой контроль со стороны Испании, хотя, конечно, ждали, что Аргентина будет контратаковать острее. Но не получилось. В итоге испанцы абсолютно заслуженно победили. В самом конце дополнительного времени моментик у Аргентины всё равно был, чтобы перевести финал в серию пенальти. В целом же всё справедливо», — сказал Семак «Матч ТВ» .

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