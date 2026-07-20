Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис стал автором уникального достижения.

Фабиан Руис globallookpress.com

Хавбек вошел в крайне узкий круг футболистов, сумевших в рамках одного сезона выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира, приняв непосредственное участие в обоих финальных матчах. По данным статистического портала Opta, в XXI веке подобное удавалось лишь двум игрокам.

Напомним, в мае Руис в составе французского «ПСЖ» стал триумфатором Лиги чемпионов-2025/2026, где в финале была повержена лондонская команда «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти). Спустя всего два месяца полузащитник поднял над головой кубок чемпионов мира в США, обыграв в составе «Красной фурии» национальную команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени.

До испанского полузащитника этот престижный золотой дубль оформляли исключительно легендарные защитники мадридского «Реала»: француз Рафаэль Варан в 2018 году и бразилец Роберто Карлос в 2002 году.