Легендарный английский нападающий Уэйн Руни раскритиковал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после финального матча чемпионата мира 2026 года против Испании.

Уэйн Руни globallookpress.com

Бывший форвард сборной Англии остался недоволен эпизодом, в котором Месси, по его мнению, пытался добиться удаления соперника. Речь идет о моменте, когда один из испанских футболистов во время разговора на поле на несколько секунд прикрыл рот рукой, что запрещено обновленными правилами ФИФА.

Руни признался, что был неприятно удивлен поведением аргентинского капитана.

«Это разочарование... Игра и поведение Аргентины. Хотелось увидеть хорошее спортивное противостояние. В итоге было грустно видеть, что даже Месси так себя ведет», — сказал Руни Daily Mail.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.