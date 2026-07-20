Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль высоко оценил выступление Лионеля Месси на ЧМ-2026, несмотря на поражение сборной Аргентины в финале.

Лионель Месси globallookpress.com

По мнению легендарного испанца, именно капитан аргентинской команды стал главным фактором ее выхода в решающий матч турнира.

«Аргентина добралась до финала во многом благодаря Месси. Он вновь доказал, что способен вести команду за собой. Я всегда буду благодарен Лео за все, что он дал мне как партнеру по карьере», — приводит слова Пуйоля DAZN.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.