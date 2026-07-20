Тренер сборной России Николай Писарев оценил игру аргентинской национальной команды после финала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:1 ДВ).

Лионель Скалони — главный тренер сборной Аргентины globallookpress.com

«Они поставили на то, что могли единственное сделать. Уйти в пенальти и футбольное хамство — это, конечно, тоже одно из оружий. Как себя повёл Паредес… он должен был получить вторую жёлтую на поле.

Это от безнаказанности, это допуск судейства. Мне понравилось, как судили. Была интенсивность игры, в балет не превращали. Но это другая крайность. Есть крайность, когда ты свистишь постоянно, и есть крайность, когда ты позволяешь хамить на футбольном поле и это прощается. Ты к этому привыкаешь. Они (аргентинцы) так дошли до финала, также на грани фола, грязно играли со всеми», — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, что сборная Аргентины второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В 2022-м году национальная команда обыграла Францию, а в 2026-м году уступила Испании.