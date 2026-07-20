Полузащитник сборной Аргентины Николас Пас обратился к болельщикам после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года.

Николас Пас globallookpress.com

В решающем матче турнира аргентинцы уступили сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время, не сумев завоевать чемпионский титул.

«Для меня огромная честь представлять Аргентину. Я счастлив быть частью этой команды и хочу поблагодарить всех за поддержку. Обещаю сделать все возможное, чтобы однажды вернуть Кубок мира нашей стране. Поздравляю сборную Испании с заслуженной победой. Аргентина — навсегда!» — написал Пас в своих социальных сетях.