Нападающий «Сантоса» Неймар прокомментировал поражение сборной Аргентины в финале ЧМ-2026, где команда Лионеля Скалони уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

По словам бразильца, ему было тяжело наблюдать за эмоциями Лионеля Месси после финального свистка. Неймар признался, что искренне хотел увидеть своего давнего друга чемпионом мира еще раз.

«Было очень тяжело смотреть, как Месси не смог сдержать слез после финала. Мне всегда хотелось, чтобы такой великий футболист завершил карьеру с Кубком мира в руках. Очень жаль его, и грустно, что все сложилось именно так», — сказал Неймар Indian Sports Network.

Напомним, судьбу финального поединка решил гол нападающего сборной Испании Феррана Торреса, который отличился на 106-й минуте дополнительного времени.