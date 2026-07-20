Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте с улыбкой отреагировал на обещание защитника Марка Кукурельи сделать татуировку с изображением наставника в случае победы команды на ЧМ-2026.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Испанская сборная выполнила поставленную задачу, обыграв Аргентину в финале мирового первенства со счетом 1:0 после дополнительного времени.

«Если человек дал обещание, то должен его выполнить. Да и, если честно, я не такой уж страшный», — сказал де ла Фуэнте Marca.

На чемпионате мира 2026 года Кукурелья провел все восемь матчей и записал на свой счет три голевые передачи.