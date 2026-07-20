Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года, который завершился победой его команды.

Ламин Ямаль globallookpress.com

В финальном матче испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1:0. Вингер «Барселоны» вышел в стартовом составе и провел на поле все 120 минут, однако вновь не отметился результативными действиями. Всего на турнире 19-летний футболист забил один мяч в восьми встречах.

«Ламин заметно прибавил в понимании игры и научился выполнять новые задачи на поле. Этот опыт поможет ему стать еще сильнее и взрослее как футболисту. На протяжении всего турнира он работал прежде всего на команду, и именно поэтому я считаю, что он провел отличный чемпионат мира», — сказал де ла Фуэнте BarcaTimes.

Напомним, победу сборной Испании в финале принес точный удар Феррана Торреса на 106-й минуте дополнительного времени.